Man die Sterling racistisch bejegende vier maanden de cel in

De dader was een goede bekende van de politie. De 29-jarige man had al 25 veroordelingen voor 37 overtredingen achter zijn naam, inclusief geweldplegingen rond voetbalwedstrijden.



De man excuseerde zich voor zijn gedrag nabij het trainingscomplex van Manchester City, waar hij Sterling had getrapt en uitgescholden. Sterling had in een voor de rechtbank voorgelezen slachtofferverklaring verklaard dat hij ''zich niet kon indenken dat dit soort gedrag in deze tijd in Groot-Brittannië nog voorkomt."



Sterling bleef koel onder het incident dat zaterdagochtend plaatsvond. Nog dezelfde dag scoorde hij tweemaal in het met 4-1 gewonnen duel met Tottenham Hotspur.