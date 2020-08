Man United-aanvoerder Maguire heeft Griekse cel verlaten

Vrijdag EL-finale KNVB trots op Makkelie: ‘Fantas­tisch voor Danny en zijn team’

18 augustus Het nieuws dat Danny Makkelie vrijdagavond (21.00 uur) in Keulen de Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla mag fluiten is ook in Zeist met gejuich ontvangen. ,,Dit is geweldig’’, zegt Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB. ,,We zijn ontzettend trots dat we met Danny een finale hebben binnengesleept.’’