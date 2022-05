Man United-spelers kijken uit naar komst Erik ten Hag: ‘Wat hij bij Ajax heeft laten zien is echt geweldig’

Ten Hag (52), die met Ajax dichtbij de landstitel is, tekende anderhalve week geleden een contract voor drie jaar, met een optie voor een vierde seizoen. ,,Voor ons is het fijn dat het duidelijk is met wie we volgend seizoen te maken hebben. We weten nu wat we kunnen verwachten voordat we de zomerstop ingaan”, aldus de 23-jarige Portugees.