Manchester City gaat in spektakelstuk onderuit bij Wolves

Het duel op Molineux werd opengebroken door Diogo Jota. De rappe Portugese aanvaller van de Wolves brak na dik tien minuten door, maar werd gevloerd door Ederson, die er met rood vanaf moest. Wonderwel kwam Manchester City na 25 minuten op voorsprong. Raheem Sterling wist vanaf de stip met bijzonder veel moeite te scoren. Rui Patricio stopte eerst de penalty, maar kwam te vroeg van zijn lijn. In de herkansing pakte de Portugees 'm weer, maar in rebound schoot Sterling wel raak. Na 50 minuten verdubbelde de Engels international de marge met een handig wippertje: 0-2. Adama Traoré bracht tien minuten na rust de spanning terug met de aansluitingstreffer. Vanaf dat moment begon City te wankelen. Wolves voerde de druk steeds verder op. In de 82ste minuut verspeelde Benjamin Mendy op de achterlijn knullig de bal. Traoré gaf de bal vervolgens breed op Raúl Jiménez, die de 2-2 tegen de touwen tikte. Eén minuut voor tijd werd de ramp compleet voor Manchester City: Matt Doherty schoot de 3-2 binnen. Sterling was in blessuretijd nog dichtbij de gelijkmaker, maar hij raakte uit een vrije trap de bovenkant van de lat.

‘Denken niet aan titelstrijd’

Lang stilstaan bij de nederlaag zit er niet in voor Manchester City, want de regerend kampioen speelt komende zondag alweer. Sheffield United, dat het als promovendus uitstekend doet met de huidige zevende plaats, komt dan op bezoek in het Etihad Stadium. ,,De focus moet weer op de volgende wedstrijd en de komende duels moeten we gewoon winnen", zei Pep Guardiola na de wedstrijd op Molineux. ,,Het is niet realistisch om te denken aan Liverpool en het verkleinen van de achterstand. Over 48 uur spelen we weer. De achterstand op Liverpool is al langer zo groot. We denken even niet meer aan de titelstrijd. Die vraag wordt me al vaker gesteld en het antwoord blijft hetzelfde.”