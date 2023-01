Manchester City knokt zich tegen Spurs terug van achterstand en blijft in het spoor van Arsenal

Een schaakspel, daar leek het in het eerste half uur op. Kansen waren er nauwelijks in het Etihad Stadium, maar zoals wel vaker zat het venijn in de staart. Tottenham Hotspur sloeg namelijk geheel tegen de verhouding toe. Eerst was het Dejan Kulusevski die profiteerde van een fout in de opbouw van doelman Ederson en de bal afpakte van Rodri, daarna kopte Emerson van dichtbij binnen na opnieuw weifelend optreden van beide spelers. Plots stond het 0-2 bij rust.