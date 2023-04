Manchester City legt 340 miljoen euro neer voor uitbreiding stadion

met video Pijnlijke en korte invalbeurt voormalig Ajax-spe­ler Davinson Sánchez bij Spurs: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

De Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez van Tottenham Hotspur beleefde zaterdag een wedstrijd om heel snel te vergeten. De oud-Ajacied kwam in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth na 35 minuten, bij een 1-0-voorsprong, in het veld voor de geblesseerd geraakte Clément Lenglet. Sánchez werd constant uitgefloten door de fans van de Spurs en moest in de 58ste minuut het veld al weer verlaten.