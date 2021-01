Manchester City maakt indruk en lost stadgenoot United af als koploper

Ligue 1 Botman met Lille weer naast koploper PSG na zege op Stade Rennes

24 januari Lille blijft het in de Franse voetbalcompetitie goed doen. Het elftal van trainer Christophe Galtier won zondag van Stade Rennes: 0-1. Het was voor Lille, volgende maand de tegenstander van Ajax in de Europa League, de derde achtereenvolgende zege.