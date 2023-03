Manchester City moet nog vol aan de bak tegen Leipzig, Porto in de achtervolging op Inter

AC Milan, Bayern München, Benfica en Chelsea zijn de eerste kwartfinalisten van dit seizoen in de Champions League. Vanavond komen daar weer twee teams bij. Internazionale maakte het enige doelpunt pas in de slotminuten van het duel met FC Porto. Manchester City kon diezelfde avond niet profiteren van het overwicht op bezoek bij RB Leipzig (1-1).

De Engelse ploeg creëerde meer dan de Duitsers maar begint vanavond weer op nul, uitgoals tellen tenslotte niet meer dubbel. Beide teams speelden één keer eerder (2021) tegen elkaar in het Etihad Stadium. In het groepsduel won City destijds in een spektakelstuk met 6-3 van Leipzig.

Manchester City is in vorm, de regerend Premier League-kampioen won alle wedstrijden sinds het gelijkspel tegen Leipzig. Bovendien is iedereen fit bij het team van Pep Guardiola dat hunkert naar een eerste Champions League-eindzege.



Al ziet de trainer dat zelf anders: ,,Toen ik hier voor de eerste keer zat, vroegen de media al aan me: ‘Ben je hier om de Champions League te winnen?’ Ik zei: ‘Wat? Als je manager van Real Madrid bent, dan had ik dat misschien begrepen’. Maar ik accepteer het hier nu ook. Het gaat niet veranderen. Maar, absoluut, we worden afgerekend op die competitie.”

Kevin de Bruyne hunkert wel degelijk naar de eindzege: ,,We zijn er ieder jaar dichtbij geweest. We hebben de kwartfinales gehaald, de halve finales en de finale. We hebben alleen het laatste stukje niet voltooid, maar dat gaan we opnieuw proberen”.

Volledig scherm Pep Guardiola blikt vooruit op de wedstrijd. © AFP

RB Leipzig is de laatste weken erg wisselvallig. Het Duitse team heeft moeite om twee wedstrijden achter elkaar te winnen. Christopher Nkunku moet door een spierblessure de wedstrijd waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De Fransman scoorde 16 keer in 26 wedstrijden dit seizoen. Trainer Marco Rose is ervan overtuigd dat zijn team de kwartfinale gaat halen: ,,We moeten wel onze beste wedstrijd van dit seizoen spelen.”

‘Mourinho-derby’ zonder ‘The Special One’

FC Porto won de Champions League voor het laatst in 2004, voor Inter was 2010 de laatste keer. Opvallende overeenkomst is dat bij beide ploegen José Mourinho destijds de trainer was. Maar vandaag wordt de wedstrijd zonder The Special One gespeeld. En het belooft spannend te worden, want Inter won in eigen huis slechts met 1-0.

De Italiaanse club zit naast de Champions League nog in de beker, maar in de Serie A is de rol van de Inter uitgespeeld. De Milanezen hebben achttien punten achterstand op de aanstaande kampioen Napoli. Het vizier is dus op Europa gericht. Bij Porto is dat niet anders. De Portugezen zitten ook nog in de beker, maar titelprolongatie lijkt een onmogelijk verhaal door de succesreeks van het Benfica van oud-PSV-trainer Roger Schmidt.

Slavko Vincic fluit Manchester City-RB Leipzig. FC Porto-Internazionale staat onder leiding van de Pool Szymon Marciniak, die de WK-finale floot.



Beide wedstrijden starten om 21.00 uur en zijn op deze site te volgen via liveblogs.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

