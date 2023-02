Manchester City moet vrezen voor straf: club van Nathan Aké aangeklaagd voor overtreden financiële regels

Een commissie gaat zich hierover buigen. Het is onduidelijk welke straf Manchester City kan krijgen. De Premier League laat weten dat de hoorzittingen achter gesloten deuren gaan plaatsvinden.

Manchester City deed enorme investeringen

De club uit Manchester is sinds 2008 in Arabische handen. De Arabieren gaven honderden miljoenen uit aan nieuwe spelers en het moderniseren van de accommodatie van City. De club werd sindsdien al zes keer kampioen van Engeland, waarvan vier keer in de afgelopen vijf jaar.