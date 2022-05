Manchester City pakt titel op wonderbaarlijke wijze na drie goals in vijf minuten: ‘Liverpool heeft ons tot uiterste gedreven’

Aston Villa-coach Steven Gerrard (710 duels voor Liverpool) leek zijn legendarische status bij de supporters van The Reds nog verder te vergroten. Via de Poolse rechtsback Matthew Cash werd het na 37 minuten 0-1 voor Aston Villa, waarmee de hoop op Anfield toenam toen het daar nog 1-1 stond. Nadat Philippe Coutinho (ex-Liverpool) in de 69ste minuut zelfs de 0-2 maakte voor de bezoekers uit Birmingham leek het alleen nog wachten op de kampioensgoal van Liverpool op een kolkend Anfield.



Enkele supporters van Manchester City vertrokken al vol frustratie uit het Etihad Stadium, maar de ploeg van Pep Guardiola herpakte zich op historische wijze. İlkay Gündoğan scoorde eerst op aangeven van een andere invaller, Raheem Sterling. Twee minuten later schoot de Spaanse middenvelder Rodri de 2-2 binnen en drie minuten daarna maakte Gündoğan zijn tweede treffer, die City de titel oplevert. ,,De druk was enorm, zeker toen we met 0-2 achter kwamen. Toen we de 1-2 maakten wisten we dat het nog mogelijk was en binnen een paar minuten hadden we het gelukkig omgedraaid. Dit zijn de dagen waarop je later terugkijkt en denkt: ja, dat was onvergetelijk", zei de Turkse Duitser, die in de 68ste minuut inviel voor Bernardo Silva. ,,Liverpool heeft ervoor gezorgd dat deze competitie tot het laatste moment leuk en spannend was. We hebben elkaar opnieuw tot het uiterste gedreven. Ik heb nog steeds enorm veel respect voor mijn oude coach Jürgen Klopp en gun ze veel succes in de Champions League-finale.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tien jaar en tien dagen nadat Sergio Agüero de winnende 3-2 maakte tegen Queens Park Rangers is nu Gündoğan dus de grote held bij City. De goal van Agüero betekende voor City destijds de eerste landstitel in 44 jaar. City pakt nu de zesde titel in elf seizoenen. Met de komst van de Noorse superspits Erling Haaland zal City ook volgend seizoen weer de grote favoriet zijn in Engeland. City toonde in ieder geval aan over mentale weerbaarheid te beschikken. Achttien dagen geleden verloor City nog met 3-2 bij Real Madrid door goals in de 90ste, 91ste en 95ste minuut, waarmee het winnen van de Champions League nog altijd een droom blijft voor de steenrijke eigenaren uit Abu Dhabi. In eigen land is het succes er zeker wel, met nu dus vier landstitel in vijf jaar. Pep Guardiola heeft nu tien landstitels veroverd in dertien seizoenen als coach van FC Barcelona, Bayern München en Manchester City.

Volledig scherm Vreugde bij Rodri na de 2-2. © ANP / EPA

Liverpool zaterdag in Champions League-finale

Liverpool kan zich nu gaan opmaken voor de Champions League-finale tegen Real Madrid van komende zaterdag in het Stade de France. Daar kan de ploeg van coach Jürgen Klopp de derde prijs van dit seizoen pakken, nadat eerder dit seizoen op Wembley al twee keer na strafschoppen werd gewonnen van Chelsea in de finales van de League Cup en FA Cup. Liverpool blijft op 19 landstitels staan, eentje minder dan recordkampioen Manchester United dat in 2013 voor het laatst de beste van Engeland was.

Tottenham Hotspur plaatste zich overtuigend door met 0-5 te winnen bij hekkensluiter Norwich City. Heung-Min Son scoorde twee keer en eindigt daarmee op 23 goals, waarmee hij de topscorerstitel in de Premier League mag delen met Mohamed Salah. De aanvaller uit Egypte viel in en maakte de 2-1 namens Liverpool, waarna Andy Robertson nog de 3-1 maakte voor Liverpool. Virgil van Dijk bekeek de ontknoping in de titelstrijd vanaf de bank, nadat hij dinsdagavond zelfs thuisbleef toen Liverpool met 1-2 won bij Southampton.

Weghorst degradeert met Burnley

Manchester United verloor met 1-0 bij Crystal Palace, zag ook Erik ten Hag op de tribunes van Selhurst Park. United blijft ondanks die nederlaag zesde en gaat daarmee de Europa League in, omdat nummer zeven West Ham United met 3-1 verloor bij Brighton. Joël Veltman maakte zijn eerste goal van het seizoen, terwijl ook Donny van de Beek scoorde in zijn laatste wedstrijd voor Everton, dat met 5-1 verloor bij Arsenal nadat de tweede club uit Liverpool zich donderdagavond al veilig speelde door een spectaculaire 3-2 zege op Crystal Palace.



Wout Weghorst (halverwege ingevallen) degradeert met Burnley naar het Championship, nadat Newcastle United met 1-2 won op Turf Moor. Pascal Struijk (na 71 minuten ingevallen) speelde zich veilig met Leeds United, dat met 1-2 won bij Brentford. Weghorst kan transfervrij vertrekken bij Burnley, dat na vijf jaar degradeert uit de Premier League. De 29-jarige spits uit Borne scoorde slechts tweer keer in negentien duels voor Burnley, dat hem op 31 januari voor 14 miljoen euro overnam van Wolfsburg.

Eindand Premier League

1. Manchester City 38 - 93 (+73)

2. Liverpool 38 - 92 (+68)

Uitslagen speelronde 38

Manchester City - Aston Villa 3-2

Liverpool - Wolverhampton Wanderers 3-1

Chelsea - Watford 2-1

Norwich City - Tottenham Hotspur 0-5

Arsenal - Everton 5-1

Crystal Palace - Manchester United 1-0

Brighton & Hove Albion - West Ham United 3-1

Leicester City - Southampton 4-1

Burnley - Newcastle United 1-2

Brentford - Leeds United 1-2

Topscorers Premier League

23 - Mohamed Salah en Heung-Min Son

18 - Cristiano Ronaldo

17 - Harry Kane

16 - Sadio Mané

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.