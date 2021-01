Manchester City speelt met Chelsea en verpest rentree Ziyech

VideoChelsea is 2021 dramatisch begonnen. De titelpretendent ging vanavond hardhandig over de knie bij Manchester City (1-3), dat daarmee de rentree van Hakim Ziyech - na een absentie van een maand - flink verpestte.

Het zijn zware tijden voor Chelsea. Uit de laatste vijf Premier League-wedstrijden van 2020 peurde de ploeg van Frank Lampard slechts één puntje. Die magere reeks kreeg in 2021 een vervolg. Met Ziyech terug als vormgever was het spel van The Blues ideeënloos, stroef en onsamenhangend. Chelsea kreeg van Manchester City, zeker in de eerste helft, alle hoeken van Stamford Bridge te zien.

Het is de vraag of Lampard nog de tijd krijgt van grote baas Roman Abramovitsj, die afgelopen zomer flink de portemonnee trok. Voor alleen al het kwintet Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Edouard Mendy en Ziyech werd door de Russische miljardair een slordige 250 miljoen euro neergelegd. Opdracht voor Lampard: help Chelsea aan de eerste titel sinds 2017.

Door die missie kan in de eerste week van januari vrijwel zeker al een dikke streep. Het gat met koplopers Liverpool en Manchester United liep na vanavond op tot tien verliespunten. Het nu al kansloze verschil met de titelfavorieten werd op het veld nog eens fijntjes én pijnlijk geaccentueerd door Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola dartelde ondanks een aantal corona-afwezigen - en niet de minsten, Kyle Walker, Gabriel Jesus en Eric Garcia - dat het een lust was. Vooral Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan hadden het voor de rust op hun heupen.



Al na twintig minuten kon er een streep door de aspiraties van Chelsea na goals van Gündogan en Phil Foden. Na 34 minuten deelde De Bruyne de nekslag uit. Na rust drong Chelsea nog wel aan, maar dat had meer te maken met City, dat de voet van het gaspedaal haalde en naar het einde freewheelde. Ziyech kon geen moment zijn stempel drukken en werd na een dik uur naar de kant gehaald ten faveure van Callum Hudson-Odoi, die diep in blessuretijd de 1-3 liet aantekenen,.