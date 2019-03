Manchester City voorkomt enorme stunt Swansea in FA Cup

Manchester City boog in de laatste twintig minuten tijd een achterstand van 2-0 alsnog om in een overwinning. Sergio Agüero, na ruim een uur ingevallen, maakte twee minuten voor tijd het winnende doelpunt.

Swansea leidde na een half uur comfortabel met 2-0 na doelpunten van Matt Grimes en Bersant Celina, voormalig speler van FC Twente (uitgeleend door City). De club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland, hield die voorsprong vast tot de 69ste minuut en een stunt leek in de maak.

City-coach Pep Guardiola greep na een uur in en bracht Raheem Sterling en Agüero binnen de lijnen. Kort na de omzettingen zorgde Bernardo Silva voor de aansluitingstreffer en Agüero maakte tien minuten later vanaf 11 meter gelijk. De bal ging via de paal en de hak van de Zweedse doelman Kristoffer Nordfeldt (ex-Heerenveen) in het doel. Ook het laatste woord was aan Agüero.