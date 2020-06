Manchester City voorlopig zonder Agüero door knieblessure

Agüero (32) moest halverwege het duel, dat met 5-0 werd gewonnen, naar de kant. Gabriel Jesus kwam in zijn plaats. at met 5-0 werd gewonnen, gewisseld voor Gabriel Jesus. ,,De scans die ik dinsdagochtend heb gedaan, hebben beschadigingen in mijn linkerknie aangetoond", aldus Agüero. ,,Het is balen, maar ik ben vol goede moed en hoop zo snel als mogelijk terug te keren."

Agüero reist af naar Barcelona voor verder onderzoek. Volgens trainer Pep Guardiola is het zelfs mogelijk dat de spits de rest van het seizoen niet meer in actie komt. City is nog actief in de Champions League en staat in de achtste finales tegenover Real Madrid. Het eerste duel, in Madrid, werd met 2-1 gewonnen.