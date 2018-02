Manchester herdenkt verongelukte 'Busby Babes'

Bij het opstijgen waren er tot twee keer toe technische problemen, bij een derde poging belandde het vliegtuig van de startbaan en crashte. Acht voetballers kwamen daarbij om het leven.



De jonge ploeg, die de bijnaam Busby Babes kreeg, was vanuit Belgrado op weg naar huis na een wedstrijd in de Europa Cup. In totaal kostte de ramp 23 inzittenden het leven.



In Manchester woonden Bobby Charlton (80) en Harry Gregg (85), beiden overlevenden van de crash, een speciale ceremonie bij. Ook manager José Mourinho en oud-trainer Alex Ferguson en vele duizenden fans op de tribunes waren er bij aanwezig. In München was er een herdenking met clubambassadeur Denis Irwin.