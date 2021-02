Manchester United begaat bij West Brom nieuwe misstap en ziet City uitlopen

Tachtig tellen was de wedstrijd oud, toen de bal al achter David De Gea in het net lag. Victor Lindelöf liet zich in de lucht gemakkelijk kloppen door Mbaye Diagne, die zo de voorzet van Conor Gallagher in een vroege voorsprong omzette. Vervolgens slaagde West Brom erin foutloos te blijven in de achterhoede, waar het in balbezit wel slordig was. Maar vlak voor rust was het dan toch raak voor United. Bruno Fernandes plukte de voorzet van Luke Shaw subliem uit de lucht: 1-1.



De Portugese sterspeler van de Red Devils zal een kwartier na rust al aan zijn tweede van de middag hebben gedacht. Craig Pawson floot immers voor een strafschop, maar na tussenkomst van de VAR werd geoordeeld dat het contact tussen Semi Ajayi en Harry Maguire niet genoeg was om de bal op de stip te leggen. Een opsteker voor de Baggies en een domper voor United, dat bleef aanzetten op The Hawthorns. Ook de thuisploeg kreeg echter nog een paar goede kansen op de voorsprong, bijvoorbeeld via Diagne die Maguire aftroefde en uiteindelijk op De Gea stuitte. Het bleef 1-1 en dat was voor Ole Gunnar Solskjaer aanleiding om een kwartier voor tijd Donny van de Beek te brengen. Gescoord werd er niet meer, ook niet door Maguire toen die enkele tellen voor het laatste fluitsignaal nog WBA-goalie Sam Johnstone tot het uiterste dwong met het hoofd.