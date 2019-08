Manchester United bezorgt Lampard pijnlijk debuut in Premier League

Manchester United en Chelsea, de nummers 3 en 6 van vorig seizoen in de Premier League, worden dit seizoen zeker niet tot de titelkandidaten gerekend in Engeland. Toch zal er na vandaag een wereld van verschil zijn in de verwachtingen voor dit seizoen bij de supporters van Manchester United en Chelsea.



De thuisploeg kwam al na 18 minuten spelen op voorsprong via een penalty van Marcus Rashford, nadat Chelsea-verdediger Kurt Zouma hem onderuit had gehaald in het strafschopgebied. In de tweede helft sloeg United pas echt toe tegen Chelsea, dat vooral verdedigend een kwetsbare indruk maakte met Zouma en Andreas Christensen als centraal duo. In de 65ste minuut maakte Anthony Martial na een goede voorzet van Andreas Pereira de 2-0 en anderhalve minuut later maakte Rashford er zelfs 3-0 van, na een prachtige pass van Paul Pogba. De Franse middenvelder staat nog altijd in de belangstelling van Real Madrid, maar maakte vanmiddag een uitstekende en gretige indruk. United-debutant Daniel James maakte er in de 81ste minuut, vijf minuten na zijn invalbeurt, zelfs nog 4-0 van.