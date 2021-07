Manchester United heeft Sancho eindelijk binnen: Dortmund gaat akkoord met 85 miljoen

Borussia Dortmund heeft een akkoord bereikt met Manchester United over de transfer van de 21-jarige vleugelaanvaller Jadon Sancho. De Engelse grootmacht maakt een bedrag van 85 miljoen euro over naar Duitsland. Dat bedrag kan door bonussen nog verder oplopen.

Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund bevestigde op een persconferentie dat de clubs er helemaal uit zijn. ,,Er moeten nog wel de nodige formaliteiten geregeld worden en hij moet nog medisch gekeurd worden. Vorig jaar was er ook al sprake van, maar toen ging het niet door. Jadon is zich altijd voorbeeldig blijven inzetten voor de club.”



Sancho vroeg Borussia Dortmund deze zomer wél mee te werken aan een transfer. Daar stemde Watzke mee in. ,,Na vier fantastische jaren bij ons, hij kwam hier echt als een jonge jongen, was het voor hem tijd om de stap te maken.”

Bij Manchester United wordt Sancho de op één na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Alleen voor Paul Pogba (105 miljoen euro) betaalde de club ooit meer. Manchester United zal nog wel even moeten wachten op de komst van de vleugelspits, want momenteel speelt hij het EK met Engeland.

De twintigvoudig international deed op dit EK voorlopig pas zes minuten mee als invaller in de laatste poulewedstrijd tegen Tsjechië. Engeland speelt zaterdagavond in Rome de kwartfinale tegen Oekraïne. Bij winst keert de ploeg van Gareth Southgate terug naar Wembley voor de halve finale tegen Denemarken of Tsjechië.

Dortmund nam Sancho in 2017 voor 8 miljoen euro over van Manchester City, dat het talent uit Londen in 2015 weer had overgenomen van Watford. De snelle aanvaller speelde de afgelopen vier seizoenen 137 duels voor de Duitse topclub, waarin hij 50 keer scoorde en 64 assists gaf. Sancho won afgelopen seizoen met Dortmund de Duitse beker. Hij had nog een contract voor twee jaar bij de club.

