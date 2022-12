Manchester United hervat Premier League met ruime zege, Ten Hag ziet Casemiro en Rashford uitblinken

Met samenvattingManchester United heeft de Premier League uitstekend hervat. Het team van Erik ten Hag won in de stromende regen op Old Trafford met 3-0 van Nottingham Forest, de nummer negentien van de ranglijst. Marcus Rashford, Anthony Martial en invaller Fred maakten de goals.

United speelde vorige week woensdag al de eerste wedstrijd na het WK, toen op Old Trafford met 2-0 werd gewonnen van Championship-koploper Burnley in de achtste finales van de League Cup. United staat na de goede hervatting van de competitie nu op de vijfde plaats in de Premier League met 29 punten, een punt onder Tottenham Hotspur. Het team van Ten Hag sluit het roerige jaar 2022 op oudjaarsdag af met de uitwedstrijd bij nummer achttien Wolverhampton Wanderers.



Koploper Arsenal lijkt met elf punten voorsprong na vijftien speelrondes al uit zicht voor United, maar daaronder zal zich een spannend gevecht gaan ontvouwen voor de resterende drie Champions League-plekken.

Marcus Rashford opende in de negentiende minuut de score voor Manchester United, nadat linksback Tyrell Malacia vroeg in de wedstrijd via de keeper al wel de paal had geraakt met een hard schot. Rashford schoot vanaf de rand van het strafschopgebied een lage hoekschop van Christian Eriksen fraai binnen. Na een goede tackle van Casemiro en een mooie aanval over de linkerflank via Bruno Fernandes en Rashford maakte Anthony Martial drie minuten later al de 2-0 voor de Engelse recordkampioen. Rashford staat nu al op tien goals in 21 duels dit seizoen, waar hij vorig seizoen matig scoorde met vijf goals in 32 optredens.

Volledig scherm Anthony Martial en Marcus Rashford, de doelpuntenmakers in de stromende regen op Old Trafford. © REUTERS

Malacia was tijdens het WK een van de vijf spelers bij Oranje die niet in actie kwam, maar stond nu voor de tweede keer op rij in de basis en mocht de hele wedstrijd blijven staan. Na zijn wisselvallige optreden tegen Burnley maakte hij vanavond een betere indruk. Ten Hag koos centraal achterin voor WK-gangers Raphaël Varane en Luke Shaw, waar vorige week Victor Lindelöf en Casemiro nog op die posities stonden.

Kort voor rust leek Nottingham Forest via verdediger Adam Yates op 2-1 te komen, maar de aansluitingstreffer ging niet door omdat Willy Boly de bal nog licht raakte en dat deed in buitenspelpositie.

Volledig scherm Casemiro. © AP

In de tweede helft was Manchester United opnieuw veel sterker dan Nottingham Forest, dat na 23 jaar terug is in de Premier League en afgelopen zomer 162 miljoen euro uitgaf om de selectie te versterken. Donny van de Beek en Alejandro Garnacho vielen in voor Antony en Martial, maar het was invaller Fred (die kwam voor Christian Eriksen) die in de 87ste minuut nog de 3-0 maakte. Fred deed dat op aangeven van zijn landgenoot Casemiro, die de grote uitblinker was op Old Trafford en van begin tot eind heerste op het middenveld.

Van de Beek, die vorige week tegen Burnley nog de hele wedstrijd op de bank bleef, kon in het laatste kwart van de wedstrijd niet echt zijn stempel drukken. Datzelfde kon gezegd worden van een andere oud-Ajacied, de Braziliaanse rechtsbuiten Antony. De linkspoot leed een aantal keer slordig balverlies en liet ook nog een grote kans op de 3-0 liggen, na mooi voorbereidend werk van Marcus Rashford en Bruno Fernandes.

Chelsea boekt broodnodige zege op Bournemouth

Eerder op de avond won Chelsea al met 2-0 van Bournemouth. Graham Potter kon die goede herstart goed gebruiken, nadat zijn team de laatste drie wedstrijden voor het WK had verloren. Hakim Ziyech was nog niet van de partij bij Chelsea, dat door de overwinning op het team van Marcos Senesi van de negende naar de achtste plaats klom in de Premier League.



Kai Havertz en Mason Mount scoorden in minuut 16 en 24 voor Chelsea, dat op nieuwjaarsdag op bezoek gaat bij Nottingham Forest en vier dagen later titelverdediger Manchester City op bezoek krijgt op Stamford Bridge.

