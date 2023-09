Manchester United meer dan 700 miljoen dollar gedaald op de beurs

De Britse krant Daily Mail meldde in haar zondagseditie dat de familie Glazer, de meerderheidsaandeelhouder van de club, had besloten om haar belang niet te verkopen, omdat ze de biedingen te laag vond.

Dinsdag daalde de groep, die genoteerd staat op de New York Stock Exchange, een van de twee belangrijkste beurzen in New York, binnen één dag met 18,22 procent, waardoor iets meer dan 700 miljoen dollar aan kapitalisatie verloren ging. Het was de grootste koersdaling op één dag sinds de beursintroductie in 2012.