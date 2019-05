Manchester United sluit matig seizoen af met pijnlijke nederlaag

Robben wil nog vier of vijf jaar door, maar zonder blessures

18:37 Arjen Robben wil naar eigen zeggen graag nog vier of vijf jaar voetballen. De 35-jarige Groninger heeft echter geen zin om net als dit seizoen maandenlang met blessures te tobben. ,,Eigenlijk wil ik nog graag door. Maar, wat belangrijk is: nog een keer vijf maanden met een blessure of met meerdere kleine blessures wil ik niet'', zegt Robben in Kicker.