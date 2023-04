Manchester United van Ten Hag en Weghorst onderuit tegen Newcastle United van Botman

Marten de Roon scoort voor winnend Atalanta en strijdt nog om Champions Lea­gue-tic­ket

International Marten de Roon heeft met een doelpunt een aandeel gehad in de 3-1-zege van zijn club Atalanta in de uitwedstrijd tegen Cremonese, dat onderaan staat in de Italiaanse voetbalcompetitie. De middenvelder van Oranje nam vlak voor rust het eerste doelpunt voor zijn rekening.