Manchester United zet zichzelf gigantisch voor schut en breekt negatieve records

Feyenoord is gewaar­schuwd: Stade Vélodrome is een iconisch stadion met verplette­ren­de akoestiek

In Nederland werd het Stade Vélodrome van Marseille onvergetelijk dankzij Dennis Bergkamp, in Frankrijk geldt het bovenal als het meest intimiderende stadion van het land. Feyenoord speelt donderdagavond in een karakteristieke bak vol kabaal. ,,Hier leven de mensen voor het voetbal.’’

3 mei