Manchester United zonder Pogba tegen Leicester

Cillessen verheugt zich op terugkeer in Camp Nou: ‘Valencia kan daar winnen’

12 september Voor Jasper Cillessen staat komend weekend in La Liga een bijzondere wedstrijd op het programma. De doelman van Oranje is zaterdag met zijn nieuwe club Valencia in Camp Nou te gast bij FC Barcelona, waar hij deze zomer vertrok wegens een gebrek aan speeltijd.