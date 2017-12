Manchester verslaat Arsenal in heerlijke kraker, maar verliest Pogba

Manchester United kende op bezoek bij Arsenal een droomstart. Antonio Valencia wist al na vier minuten de openingstreffer binnen te tikken en zeven minuten later vergrootte Jesse Lingard al de score. De 0-2 was van grote schoonheid, het binnentikken was aardig, maar de assist van Anthony Martial was briljant.



Dat betekende echter niet dat Arsenal zich al geslagen toonde, de thuisploeg creëerde kans op kans, maar op wonderbaarlijke wijze leverde geen enkele scrimmage voor het doel van David De Gea een doelpunt op voor rust.