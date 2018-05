Mancini in onderhandeling met Italiaanse bond

Dolberg in voorlopige selectie van Denemarken

13:27 Kasper Dolberg is opgenomen in de voorlopige selectie van de Deense voetbalploeg voor het WK in Rusland. De spits van Ajax miste nagenoeg de hele tweede helft van het seizoen wegens een voetblessure. Bondscoach Age Hareide heeft hem toch op een voorlopige lijst van 35 internationals gezet.