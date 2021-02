ManCity dendert door en zet ook Everton opzij

Everton ging met een 1-1 tussenstand de rust in dankzij een curieuze goal van Richarlison. De Braziliaan bracht zijn ploeg in de 37ste minuut op gelijke hoogte. De Braziliaan liep de bal min of meer toevallig in het doel, nadat Lucas Digne de paal had geraakt. Niet lang daarvoor schoot Phil Foden in een vol strafschopgebied de 0-1 binnen. Na ruim een uur zette Riyad Mahrez Manchester City op voorsprong. Bernardo Silva besliste in de 77ste minuut de wedstrijd.