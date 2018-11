‘Mannelijke collega’s moesten wennen aan vrouwen in het Spaanse voetbal’

Haar beginperiode was niet eenvoudig, maar inmiddels voelt Patricia Rodriguez zich wel op haar plaats in de Spaanse voetbalwereld. Rodriguez is bestuursvoorzitter (CEO) van Eibar en de enige vrouw in die rol in de hoogste Spaanse klasse.

,,Het was niet gemakkelijk. In mijn eerste maanden, als ik sprak, werd mijn mening soms niet zo veel gehoord als die van mijn mannelijke collega’s”, zegt Rodriguez vandaag in een interview met persbureau Reuters. ,,Ik moest mijn best doen om te laten zien dat ik hetzelfde werk kon doen als mijn mannelijke collega’s. Inmiddels kan ik wel zeggen dat al mijn collega’s zich op een normale manier gedragen richting mij.”

Eibar is een van de kleinste verenigingen uit La Liga. Op het gebied van gendergelijkheid speelt de club al een tijd een voorbeeldrol. Meer dan de helft van de posities in het management wordt ingenomen door vrouwen.

,,Eibar is een stad waar vrouwen altijd een hele grote rol hebben gespeeld in elk aspect van de samenleving en de voetbalclub is niets anders dan een weerspiegeling hiervan”, aldus Amaia Gorostiza, president van de club en ook al een vrouw. ,,We hebben geen specifiek beleid op dit gebied. Het is allemaal op een hele natuurlijke manier gegaan. Wanneer we iemand in dienst nemen, kijken we alleen naar kwaliteit. We beoordelen vaardigheden zonder naar geslacht te kijken.”