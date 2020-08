ManU-aanvoerder Maguire in Griekse cel na vechtpartij

,,De voetballer was verbaal agressief tegen een agent en sloeg hem toen”, maakte een politiefunctionaris bekend. Maar daarmee was het nog niet gedaan. ,,De drie verzetten zich toen ze naar het politiebureau van Mykonos werden gebracht.”



Manchester United heeft aangegeven dat het op de hoogte is gebracht van een vermeend incident waarbij Maguire betrokken was. ,,Er is contact gelegd met Harry en hij werkt volledig mee met de Griekse autoriteiten. Op dit moment hebben we verder geen commentaar.”



De drie aangehouden Britten worden per boot overgebracht naar het nabijgelegen eiland Syros. Daar zullen ze in staat van beschuldiging worden gesteld door het Openbaar Ministerie, aldus de Griekse politie.