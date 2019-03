ManUnited houdt zicht op plek drie, Huddersfield nu al zeker van degradatie

De Nederlandse rechtsback begon in de basis bij de bezoekers op Old Trafford. Watford deed goed mee met de ploeg van trainer Solskjaer, maar kwam in de 28ste minuut wel op achterstand: na een prachtige pass van back Shaw knalde Rashford de 1-0 tegen de touwen.



De thuisploeg kon de wedstrijd lange tijd maar niet beslissen, maar achttien minuten voor tijd deed Martial dat tóch. De 2-1 van Abdoulaye Doucouré is blessuretijd kwam te laat, waardoor United de drie punten in eigen huis houdt. ManU heeft nu 61 punten, evenveel als nummer drie Tottenham Hotspur. De Spurs hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. Arsenal staat vijfde met een punt minder dan United, maar ook The Gunners hebben nog een wedstrijd meer te spelen.



