Maradona kan juichen, maar verliest wel bij debuut als coach van Gimnasia

Maradona (58) werd op vrijdag 6 september aangesteld bij Gimnasia, waar vorige week zondag een emotionele presentatie volgde. Vandaag had Maradona zijn emoties een stuk beter onder controle, al leefde hij de hele wedstrijd hartstochtelijk mee. Op de speciale Diego-cam van de Argentijnse sportzender TNT Sports waren zijn aanwijzingen en scheldkanonnades de hele wedstrijd live te volgen.



Het was voor Maradona een bijzondere wedstrijd, want de Argentijnse voetballegende was alleen van januari tot en met maart 1995 even coach van een club in eigen land. Dat was toen bij Racing Club, de tegenstander van vandaag. Maradona besloot vervolgens al snel weer te gaan voetballen. Hij deed dat nog twee jaar bij zijn grote liefde Boca Juniors. Maradona pakte zijn trainersloopbaan in 2008 pas weer op, toen hij bondscoach van Argentinië werd. Daarna werkte hij nog als trainer in de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.