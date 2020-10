Maradona laat zich testen na contact met besmette speler

Maandag deadline Deal dichtbij, maar geduld van Depay en Barça wordt maximaal op de proef gesteld

3 oktober De witte rook zit al in de schoorsteen, maar het geduld van Memphis Depay wordt nog even op de proef gesteld. Dit weekend hoopt FC Barcelona eindelijk een definitief akkoord te bereiken met Olympique Lyon over de Oranje-international, maar de gecompliceerde deal wordt een klassiek staaltje last-minute-werk richting de transferdeadline van maandag. Zo moet competitie-organisator La Liga nog definitief akkoord geven voor de transfer.