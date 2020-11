Maradona op weg naar laatste rustplaats

Pépé door het stof na rode kaart: ‘Het spijt me enorm’

24 november Arsenal-aanvaller Nicolas Pépé zegt enorme spijt te hebben van zijn gedrag in de uitwedstrijd van zondag tegen Leeds United. Pépé kreeg in de tweede helft de rode kaart nadat hij Leeds-verdediger Ezgjan Alioski een kopstoot had gegeven.