Maradona wil Bolt naar Mexico halen

FIFA krijgt slechts fractie van miljoenen­claim

18:53 De wereldvoetbalbond FIFA krijgt slechts een fractie van de schadeclaim die is ingediend tegen de oud-bestuursleden José Maria Marin uit Brazilië en Juan Angel Napout uit Paraguay. Een rechtbank in New York heeft de FIFA een bedrag van amper 100.000 dollar toegewezen, terwijl om circa 28 miljoen dollar was gevraagd.