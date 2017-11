Marcelo bekent belastingfraude en krijgt naheffing

FIFA: Geen bewijs voor wijd verspreid dopinggebruik in Russisch voetbal

15:36 De wereldvoetbalbond FIFA verdedigt Rusland als organisator voor het WK komende zomer. Rusland ligt al enige tijd onder vuur vanwege de dopingschandalen, maar volgens FIFA is er geen bewijs dat er 'wijd verspreid gebruik van doping' is in het Russische voetbal.