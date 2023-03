Mark van Bommel en scorende Vincent Janssen met Royal Antwerp naar finale Belgische beker

Met videoRoyal Antwerp FC staat op zondag 30 april, ook de dag van de Nederlandse bekerfinale, in de finale van de Croky Cup tegenover KV Mechelen. De ploeg van coach Mark van Bommel won in de halve finale van de Belgische beker met 1-0 van Royale Union Saint-Gilloise, waarna de strafschoppenserie met 4-3 werd gewonnen. Vincent Janssen scoorde met een prachtige vrije trap, maar zag zijn strafschop gestopt worden. Doelman Jean Butez werd de held door twee penalty's te stoppen.

Royale Union Saint-Gilloise had op 1 februari de heenwedstrijd in Brussel met 1-0 gewonnen. Bart Nieuwkoop maakte toen in de 84ste minuut de winnende goal, waarmee de nummer twee van de Jupiler Pro League vandaag met een klein voordeel afreisde naar de return tegen de nummer drie van de Belgische competitie.

In de eerste helft was de kansenverhouding 3-3, met onder meer schoten van de Antwerp-aanvallers Vincent Janssen en Gyrano Kerk. De 1-0 voor Antwerp viel in minuut 56 alsnog. Janssen ging vol vertrouwen achter een vrije trap staan op zo’n 20 meter van de goal en schoot de bal met links ziedend hard in de kruising.

Vijf minuten later kreeg Janssen ook de kans om er 2-0 van te maken. Nadat hij door Calvin Stengs werd aangespeeld schoot hij goed uit de draai, maar Union-doelman Anthony Moris tikte de bal nog knap tegen de buitenkant van de paal. Een kwartier voor tijd kreeg ook Kerk nog een goede kans op de 2-0, maar de voormalig FC Utrecht-aanvaller schoot iets te wild over.

Volledig scherm Gyrano Kerk en Vincent Janssen juichen na de rake vrije trap tien minuten na rust. © AFP

Het werd daarom verlengen, maar ook daarin werd niet meer gescoord ondanks wat kleine kansjes voor beide teams. In de strafschoppenserie miste Vincent Janssen de eerste Antwerp-penalty, waarmee zijn penaltystatistieken nu op 28 rake pogingen en twee missers staan. Nieuwkoop benutte zijn strafschop wel overtuigend, waarmee hij voor de 2-3 in de serie zorgde. Antwerp-doelman Butez werd uiteindelijk de held door twee penalty's te stoppen, al maakte ook de rake strafschop van de 17-jarige invaller Kobe Corbanie indruk.

KV Mechelen plaatste zich dinsdagavond al voor de finale van de Croky Cup. Het team van trainer Steven Defour, die het stokje half oktober overnam van de ontslagen Danny Buijs, won met 1-0 van SV Zulte Waregem. De heenwedstrijd was al met 1-2 gewonnen, toen Ruud Vormer (nu geblesseerd) nog twee kansen liet liggen.

Royal Antwerp won de Belgische beker drie keer eerder, in 1955, 1992 en 2020. Royale Union won de beker alleen in 1913 en 1914. Antwerp en Union zijn al bijna zeker van deelname aan de play-offs om het kampioenschap, met nog zeven speelrondes te gaan in de reguliere competitie. Daarna leveren de clubs de helft van hun punten in en strijden de bovenste vier clubs nog om de landstitel.

