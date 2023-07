Mark van Bommel gaat verder waar hij gebleven was met Royal Antwerp, valse start Club Brugge

Nadat Van Bommel afgelopen seizoen afsloot als landskampioen en bekerwinnaar, pakte hij de draad vorige week gewoon weer op met winst in de Belgische Supercup. Na penalty's won Antwerp van KV Mechelen en ook de eerste wedstrijd in de competitie bleek een succesnummer.

Antwerp, met de Nederlanders Gyrano Kerk en Vincent Janssen in de basis, kreeg de ene na de andere kans. Maar de ploeg had een verdediger van Cercle nodig om op voorsprong te komen. Kort voor rust gleed de Noor Jesper Daland de bal uit een voorzet van de Zweedse aanwinst Jacob Ondrejka in het eigen doel. Kort ervoor had Jelle Bataille de thuisploeg al bijna op voorsprong gezet, maar zijn inzet werd nog net aangeraakt door Cercle-doelman Warleson.

Na rust kopte Janssen over op aangeven van Arbnor Muja, de vervanger van Kerk. Kort voor tijd schoot Antwerp-middenvelder Arthur Vermeeren nog tegen de lat. Volgende week zondag wacht voor Antwerp een uitduel met Anderlecht. Eind augustus speelt Antwerp in de play-offs van de Champions League voor een ticket in de poulefase, waar de club uit Antwerpen nog nooit in actief was.

Volledig scherm Mark van Bommel geeft Vincent Janssen instructies. © BELGA

Valse start Club Brugge

Later op zondag kwam ook Club Brugge in actie, maar de ploeg van Ronny Deila verslikte zich in de seizoensopening in KV Mechelen. In de eerste helft kwamen de bezoekers op voorsprong door een treffer van Rob Schoofs. Na rust kwam Club Brugge via een benutte strafschop van Thiago Rodrigues op gelijke hoogte, maar 1-1 bleek ook de eindstand. De enige Nederlandse inbreng in het duel was van Bjorn Meijer, die tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam bij Club Brugge.

Ook zege Royale Union Saint-Gilloise

Op vrijdagavond was Royale Union Saint-Gilloise het nieuwe seizoen in de Belgische Jupiler Pro League ook al goed begonnen. De ploeg van wingback Bart Nieuwkoop won met 2-0 in de Brusselse derby tegen de Belgische recordkampioen Anderlecht.

Anderlecht ging na de 3-0 zege op Ajax van vorige week met veel vertrouwen de competitie tegemoet, maar begint het seizoen dus met een nederlaag. Het is al de zevende keer op rij dat Union de derby van Brussel wint van de grote en rijke buurman die de afgelopen jaren in een sportieve crisis belandde.



Dennis Eckert opende na een halfuur de score voor Union in het Stade Joseph Marien. Union-doelman Anthony Moris stond met een lange uittrap aan de basis van de treffer, Loic Lapoussin verlengde de bal en kreeg zodoende de assist op zijn naam. Via een strafschop van Cameron Puertas werd het in de 98ste minuut nog 2-0 voor Union, waar wingback Bart Nieuwkoop ruim honderd minuten over de rechterflank denderde.

Voormalig Ajacieden Jan Vertonghen en Kasper Dolberg deden de hele wedstrijd mee bij Anderlecht, dat vorig seizoen elfde werd in de Jupiler Pro League en daardoor zelfs niet meedeed aan de play-offs om een plekje in de Conference League. Justin Lonwijk, de 23-jarige middenvelder uit Tilburg die afgelopen dinsdag op huurbasis overkwam van Dinamo Kiev, zat nog niet bij de wedstrijdselectie van de Deense coach Brian Riemer.



Union keerde in 2021 na 48 jaar terug op het hoogste niveau in België. De afgelopen twee seizoenen deed Union tot het laatst mee in de Belgische titelstrijd, maar werd het uiteindelijk tweede en derde.

HSV wint in spektakelstuk van Schalke 04

Het seizoen 2023/2024 is vrijdag op spectaculaire wijze van start gegaan in de 2. Bundesliga. De Duitse grootmachten HSV en Schalke 04 kwamen samen tot acht goals, maar de thuisclub won dankzij twee late treffers voor 57.000 toeschouwers: 5-3.



Bij HSV deed Immanuel Pherai 90 minuten mee. De 22-jarige Amsterdammer kwam vorige maand voor 750.000 euro over van Eintracht Braunschweig. Hij werd daarmee de zestiende Nederlander bij HSV.

Na een mooie actie van Pherai opende HSV-spits Robert Glatzel na een kwartier de score in Hamburg. Via de net 17-jarige debutant Forzan Assan Ouédraogo kwam Schalke na 22 minuten al op gelijke hoogte: 1-1. Voormalig AZ-linksback Thomas Ouwejan maakte kort voor rust de 1-2 voor Schalke, maar via twee doelpunten van de Slowaakse middenvelder Bénes binnen vier minuten stond het na een uur weer 3-2 voor HSV.

Schalke vocht zich weer knap terug in de wedstrijd en maakte in de 66ste minuut de 3-3 via spits Simon Terodde. Vijf minuten later werd Schalke-verdediger Ibrahima Cissé echter nog van het veld gestuurd en daar profiteerde HSV dankbaar van in de slotfase. In de 91ste minuut maakte Robert Glatzel de 4-3 en met veel ruimte in de counter zorgde Jean-Luc Dompé in de 99ste minuut nog voor de 5-3 eindstand in het Volksparkstadion.

Schalke keerde in 2022 na een jaar op het tweede niveau terug in de Bundesliga, maar degradeerde vorig seizoen weer rechtstreeks met de zeventiende plaats in de Bundesliga. HSV hunkert al jaren naar een terugkeer naar de Bundesliga. Na de degradatie in 2017 werd de voormalig grootmacht uit Hamburg eerst drie keer vierde (net geen play-offs) en daarna twee keer derde, maar in de play-offs waren Hertha BSC en VfB Stuttgart (de nummers 16 uit de Bundesliga) vervolgens te sterk in de play-offs.

