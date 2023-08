Mark van Bommel loodst Nederlands getint Antwerp naar historische Champions League-deelname

Mark van Bommel heeft Royal Antwerp FC naar een historische Champions League-deelname geloodst. Voor het eerst in de clubhistorie gaat de Belgische kampioen de groepsfase van het miljardenbal in. Antwerp won op bezoek bij AEK Athene met 1-2 en dat was na de zege in de heenwedstrijd ruim voldoende voor een Champions League-ticket.

Van Bommel en consorten hadden vorige week al voor een uitstekende uitgangspositie gezorgd door in het eigen Bosuilstadion met 1-0 te winnen van AEK Athene, de Griekse kampioen waar Nordin Amrabat een basisplek had. Het minimale verschil zorgde ervoor dat de Belgen zich konden opmaken voor een heet avondje in Athene, maar het Nederlands getinte Antwerp hield de rug recht.

Antwerp liet tijdens de openingsfase zien dat de ploeg niet naar Athene was gekomen voor een gelijkspel. De bezoekers doken een paar keer dreigend op voor het Griekse doel en Arbnor Muja testte keeper Cican Stankovic met een lastig schot. Door een aantal onbezonnen acties van Antwerp-keeper Jean Butez werd AEK gevaarlijk via Ezequiel Ponce, maar de Argentijn wist de bal niet in het doel te krijgen. Oud-PSV’er Amrabat schoot namens de thuisploeg in kansrijke positie naast.

Antwerp kreeg het moeilijker na rust, maar de ploeg van Van Bommel had na een uur wel moeten scoren via Muja. Op een meter van een leeg doel miste hij echter de bal. Uiteindelijk was het Gyrano Kerk die in de 73ste minuut de eerste goal van de wedstrijd maakte. De voormalig speler van FC Utrecht verving in de 66ste minuut Jurgen Ekkelenkamp, die net als Toby Alderweireld en Vincent Janssen in de basis was begonnen. Daarmee had Kerk dus slechts zeven minuten nodig om het verschil te maken voor de ploeg van Van Bommel.

Volledig scherm Gyrano Kerk viert zijn goal. © BELGA

Daarmee leek het duel wel beslist, maar er wachtte toch nog een hachelijke slotfase toen Sergio Araujo in de negentigste minuut de 1-1 maakte. De opluchting bij Van Bommel en zijn ploeg was dan ook enorm toen Michel-Ange Balikwisha in de 95ste minuut aan alle onzekerheid een einde maakte en de Belgische kampioen definitief naar het hoogste Europese podium hielp: 1-2.

Antwerp speelde ooit twee wedstrijden in de oude Europacup I. Dat was in 1957, toen Real Madrid over twee duels met 8-1 won van de oudste club van België. Daarna speelde RAFC nog wel regelmatig in de Jaarbeursstedenbeker, UEFA Cup, Europa League en Conference League, maar dus nooit meer op het hoogste Europese niveau. Tót nu. De ploeg van Van Bommel gaat net als Feyenoord en PSV, dat vanavond ruim won van Rangers FC, morgen om 18.00 uur in de koker voor de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Vincent Janssen (midden) viert feest na het laatste fluitsignaal. © BELGA

Ook feest bij FC Kopenhagen en Kevin Diks

Niet alleen bij PSV en Antwerp FC is het feest, ook in Denemarken heerst euforie. Kevin Diks gaat met FC Kopenhagen de Champions League in. De oud-speler van Vitesse en Feyenoord stapt na een zege in het tweeluik met de Poolse kampioen Rakow het kampioenenbal in.

In 2021 belandde Diks in Kopenhagen (transfervrij). In Denemarken werd de van origine rechtsback ook ingezet als centrumverdediger en zo bereikte hij woensdagavond, met een gele kaart, het hoofdtoernooi van de Champions League. Kopenhagen won eerst met 1-0 in Polen en hield met 1-1 stand in de Deense hoofdstad. Diks staat nog tot juli 2025 onder contract bij Kopenhagen.

Volledig scherm Kevin Diks, hier in een eerder Champions League-duel met Sparta Praag. © ANP / EPA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Michel Ange Balikwisha wordt vervangen door Jacob Ondrejka Gele kaart voor Petros Mantalos 1-2 GOAL van Michel Ange Balikwisha! 1-1 GOAL van Sergio Araujo! Vincent Janssen wordt vervangen door Alhassan Yusuf Mijat Gacinovic wordt vervangen door Petros Mantalos Lazaros Rota wordt vervangen door Jens Jønsson Damian Szymanski wordt vervangen door Rodolfo Pizarro 0-1 GOAL van Gyrano Kerk! Steven Zuber wordt vervangen door Sergio Araujo Nordin Amrabat wordt vervangen door Niclas Eliasson Jurgen Ekkelenkamp wordt vervangen door Gyrano Kerk Toby Alderweireld wordt vervangen door Zeno Van Den Bosch Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Eerste helft afgetrapt Opstellingen Met Toby Alderweireld, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen weer volop bekenden bij Royal Antwerp FC. Bij AEK Athene is er een basisplek voor Nordin Amrabat. COME ON YOU REDS! ⚔🔴⚪#RAFC #UCL #AEKANT #COYR pic.twitter.com/9BAm4Hpdtt — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 30, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 📄 Η ενδεκάδα της ομάδας μας για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στη @official_rafc #aekant #aekfc #aekfcseason2023_2024 #UCL pic.twitter.com/sRkhO96gI2 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 30, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Welkom Goedenavond en welkom in het liveblog van AEK Athene - Royal Antwerp FC. Mark van Bommel kan ervoor zorgen dat de Belgische club zich voor het eerst in de historie plaatst voor de groepsfase van de Champions League. Volg het duel hier.

