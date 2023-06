Markante arbiter Mateu Lahoz klaar met fluiten: ‘VAR durfde hem niet te corrigeren tijdens laatste duel’

De Spanjaard Mateu Lahoz zwaaide gisteren definitief af als scheidsrechter. En ook in zijn allerlaatste wedstrijd, het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Griekenland (1-0) , was de markante leidsman niet onomstreden. ,,Ik denk dat de mensen van de VAR hem niet wilden corrigeren omdat het zijn laatste wedstrijd was”, concludeerde de Franse bondscoach Didier Deschamps na afloop.

Frankrijk schreeuwde in de eerste helft tot drie keer toe om een penalty, maar telkens wuifde Lahoz het voorval weg. Toen hij na rust alsnog naar de stip wees, zag Kylian Mbappé zijn inzet gekeerd worden door de keeper. Wegens te vroeg inlopen van de Griekse spelers kreeg hij echter een herkansing en deze keer scoorde hij wel. De Franse voorsprong kwam niet meer in gevaar nadat Konstantinos Mavropanos met rood uit het veld werd gestuurd en het Griekse tiental geen vuist meer kon maken.

,,Ik heb de beelden net teruggezien en ik durf te zeggen dat we nog twee of drie penalty’s hadden moeten krijgen”, reageerde Deschamps na de wedstrijd. ,,Maar ik denk dat de mensen van de VAR Lahoz niet wilden corrigeren omdat het zijn laatste wedstrijd was. Gelukkig had het geen invloed op het eindresultaat, al zou het wel een andere wedstrijd opgeleverd hebben.”

Lahoz verlengt carrière met veertien minuten

Toch had hij ook lovende woorden over voor de 46-jarige scheidsrechter. ,,Hij is een echte gentleman. Ik heb veel respect voor hem, want hij heeft een geweldige carrière gehad.”

Dat laatste duel wist Lahoz zo lang mogelijk te rekken door maar liefst veertien minuten blessuretijd bij te trekken. Het leverde op Twitter veel geamuseerde reacties op: ‘Mateu Lahoz weet zijn carrière zonder aanwijsbare reden nog met een kwartier te verlengen’, schreef iemand. Een ander: ‘Dit was de allerlaatste Mateu-masterclass. God, wat ga ik hem missen.’

Lahoz floot onlangs al zijn laatste wedstrijd in eigen land. Hoewel er geen leeftijdsgrens is voor arbiters in Spanje, ziet scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo graag verjonging in de gelederen. Daarom werd onder anderen Lahoz bedankt voor bewezen diensten.

De Oranje-volgers zullen Lahoz vooral blijven herinneren van zijn veelbesproken optreden op het WK. In de kwartfinale tegen Argentinië bleef hij maar met kaarten strooien en dat leverde hem van beide kanten felle kritiek op. Volgens Lionel Messi was Lahoz niet geschikt om beladen wedstrijden te fluiten en Frenkie de Jong vond diens optreden ‘echt schandalig’.