Marokko al geplaatst voor Afrika Cup dankzij stunt Comoren

De eilandengroep zorgde namelijk voor een stunt door met 2-1 te winnen van Malawi. De Marokkanen kunnen, mede dankzij de 2-0 zege op Kameroen gisteravond met twee goals van Hakim Ziyech, een plek bij de eerste twee in de poule niet meer ontlopen. Er is nog één wedstrijd te gaan in de kwalificatiereeks.



Marokko won de Afrika Cup één keer in de historie, in 1976. De editie van 2019 wordt gehouden in Kameroen. Dat land doet dan ook voor spek en bonen mee aan de kwalificatiereeks. Het toernooi duurt van 15 juni tot 7 juli 2019.