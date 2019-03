Marokko na debuut Idrissi naar Afrika Cup

Puntenaf­trek voor Panathinai­kos na rellen

16:28 Rellen in en om het stadion van Panathinaikos kost de club punten. De heftige ongeregeldheden zorgden er zondag voor dat de Atheense stadsderby tegen Olympiakos Piraeus in de 70e minuut werd gestaakt bij een stand van 0-1. De Griekse competitieleiding heeft vrijdag besloten dat de club drie punten in mindering krijgt.