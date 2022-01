Marokko naar achtste finales Afrika Cup, Aboukhlal scoort tegen uitblinkende keeper Comoren

Sofiane Boufal was maandag de matchwinner namens Marokko door in de 83ste minuut de 1-0 te maken tegen Ghana. Vandaag viel de eerste goal een stuk eerder in de wedstrijd. Standard Luik-middenvelder Selim Amallah schoot na een kwartier al raak na goed voorbereidend werk van Tarik Tissoudali, de in Amsterdam opgegroeide vleugelaanvaller van AA Gent die op het laatste moment nog bij de selectie werd gehaald door bondscoach Vahid Halilhodzic. De 28-jarige vleugelaanvaller maakte maandag zijn interlanddebuut van twaalf minuten en stond vandaag voor het eerst in de basis. Halilhodzic besloot om Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, met wie hij al maanden in de clinch ligt, niet op te roepen voor de Afrika Cup.



Een kwartier voor tijd kreeg Marokko al enorme kansen op de 2-0, maar tot driemaal toe haalde Comoren-keeper Salim Ben Boina de bal van de lijn. In de 83ste minuut stopte hij ook nog een strafschop van Sevilla-spits Youssef En-Nesyri, die na 65 minuten was ingevallen.