Marokko ontsnapt dankzij eigen doelpunt aan valse start

Afrika CupMarokko is in de eerste groepswedstrijd op de Afrika Cup op het nippertje ontsnapt aan puntenverlies. In het Al Salam Stadium van Cairo werd dankzij een eigen doelpunt vlak voor tijd met 1-0 gewonnen van Namibië.

Marokko neemt het in de pittige groep D later nog op tegen Ivoorkust (28 juni) en Zuid-Afrika (1 juli). De nummer één en twee plaatsen zich direct voor de achtste finales. De vier beste nummers drie uit de in totaal zes poules mogen ook naar de volgende ronde.

Ajacied Hakim Ziyech had een basisplaats, evenals Nordin Amrabat. Karim El Ahmadi viel in de 70ste minuut in en Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi bleven op de bank.

Marokko had weliswaar een overwicht, toch wist de ploeg van bondscoach Hervé Renard geen moment te overtuigen. Ziyech was in de 80ste minuut nog dicht bij het eerste doelpunt, maar zijn van richting veranderde schot met rechts werd gekeerd. Het leek uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar Marokko kwam toch nog goed weg.

Het doelpunt viel pas in de 89ste minuut. Itamunua Keimuine werkte een vrije trap op knullige wijze achter zijn eigen keeper.