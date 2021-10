Marokko plaatst zich na zege bij Guinee voor play-offs WK

Luis Enrique vol lof over wonderkind van Barcelona: ‘Hij is de toekomst van Spanje’

7 oktober Luis Enrique kwam gisteravond bijna woorden tekort om te beschrijven hoe hij genoten had van Gavi. Het wonderkind van FC Barcelona werd met 17 jaar en 62 dagen de jongste speler ooit in de Spaanse nationale ploeg en hield in de halve finale van de Nations League tegen Italië zijn grote voorbeeld Marco Verratti in toom.