Marseille even in schaduw PSG na zege op Nîmes

Anderlecht verliest ook punten tegen laagvlie­ger Zulte Waregem

4 december Anderlecht draait nog altijd niet soepel in de Belgische competitie. Het laaggeklasseerde Zulte Waregem hield de veelvoudig kampioen in eigen huis op een gelijkspel: 2-2. Anderlecht bezet de zevende plaats in de stand.