Martens en Van der Gragt in actie voor recordaantal fans

Mogelijk is het aantal fans zondag in Madrid zelfs een ‘wereldrecord’ voor een duel tussen twee clubs, maar cijfers daarover zijn niet bekend. Volgens Atlético is het sowieso de drukst bezochte voetbalwedstrijd in het vrouwenvoetbal ooit in Europa. De meeste fans ooit bij een vrouwenwedstrijd zaten bij de WK-finale van 1999 tussen de VS en China (5-4 na strafschoppen) in de Rose Bowl in Pasadena (Californië).



Wil FC Barcelona niet dat Atlético voor de derde keer op rij de Spaanse titel pakt, dan moeten Martens en Van der Gragt zondag winnen. Barça heeft na 23 duels zes punten achterstand op de koploper uit de Spaanse hoofdstad. Er staan nog zeven competitieronden op het programma.