Martens moet kraker tegen Atlético Madrid missen door blessure

Door haar blessure mist Martens het duel met Atlético Madrid van vanavond (19.00 uur) in het Estadio de los Juegos Mediterráneos in Almería in het zuiden van Spanje. Dat is de halve finale in de strijd om de Spaanse Supercup. Merel van Dongen speelt bij Atlético Madrid.



Martens kwam op 6 januari voor het laatst in actie voor FC Barcelona. In de met 5-0 gewonnen stadsderby tegen Espanyol maakte ze de 4-0. Dat duel werd gespeeld in Camp Nou, waar de voetbalsters van FC Barcelona vijftig jaar niet hadden gespeeld.