Martens schittert opnieuw in finale voor Barcelona, Janssen en Van de Sanden winnen Duitse beker

Brandje tijdens werkzaamhe­den aan Santiago Bernabéu

26 mei Tijdens werkzaamheden van het Santiago Bernabéu, de voetbaltempel van Real Madrid, is er vandaag een kleine brand uitgebroken. Een rookpluim vormde zich rond het stadion, in een mum van tijd stonden de beelden op sociale media. Tien minuten later was de brandweer aanwezig en kon de brand geblust worden.