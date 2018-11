Martial terug bij nationale ploeg Frankrijk tegen Oranje

Martial neemt de plek in van Olympique Marseille-aanvaller Dimitri Payet, die bij de vorige interlands van Frankrijk tegen IJsland (2-2) en Duitsland (2-1 winst) nog van de partij. Ook middenvelder Tanguy Ndombele van Olympique Lyon is weer opgeroepen door Deschamps. Naast verdedigers Lucas Digne (Everton) en Mamadou Sakho (Crystal Palace) zitten verder negentien spelers in de selectie die afgelopen zomer de tweede Franse wereldtitel veroverde in Rusland.