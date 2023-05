Massale vechtpartij in Argentijnse stadsderby: 7 rode kaarten in blessuretijd

Na krankzinni­ge ontknoping in Noorwegen nu een veldbestor­ming in Duitsland voor Tilburgse voetballer: 'Le-gen-da­risch!’

Hij had nog jaren in Nederland kunnen voetballen, maar dan had Thomas Kok nooit meegemaakt wat hij nu meemaakt: na een krankzinnige ontknoping in Noorwegen maakte de ‘promotie-expert’ uit Tilburg onlangs een veldbestorming mee in Duitsland. ,,Ik heb het een beetje onderschat.”