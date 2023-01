Matthijs de Ligt lijkt bij Bayern München op tijd fit voor hervatting Bundesliga

Daley Blind bij debuut voor Bayern München onderdeel van waar spektakel­stuk

Daley Blind heeft vanavond zijn officieuze debuut gemaakt voor Bayern München. De oud-Ajacied kwam in het oefenduel met RB Salzburg na 63 minuten spelen bij een 3-1 achterstand het veld in. Het duel eindigde in 4-4.

